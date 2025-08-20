Il Milan pensa a Rayan del Vasco da Gama
Il Milan pensa a Rayan, brasiliano classe 2006 del Vasco da Gama
Continua il calciomercato del Milan. I rossoneri per il ruolo di esterno offensivo pensano a Rayan del Vasco da Gama.
Per i rossoneri, infatti, può essere un investimento per un giovane di prospettiva che Carlo Ancelotti è pronto a convocare per la Selecao
A oggi, comunque, non c’è ancora una trattativa tra il Milan e il club brasiliano per il classe 2006 che può essere un investimento soprattutto in caso di partenza di Chukwueze
In questa annata nel campionato brasiliano Rayan con la maglia da Gama ha segnato 4 gol in 17 presenze