Raul Albiol: “Pisa la scelta più importante della mia carriera”

Lo spagnolo si è presentato alla stampa e alla tifoseria nerazzurra

“È la sfida più importante della mia carriera. Il Pisa mi ha dato fiducia, ora devo ripagarla”, parola di Raul Albiol. Il difensore centrale, che nelle scorse settimane ha deciso di sposare il progetto dei nerazzurri, si è presentato in conferenza stampa (che ha difatti chiuso il Media Day organizzato dal club).

Il classe 1985 ha vestito le maglie di Real Madrid, Napoli, Valencia, Villareal e Getafe. Ma nonostante ciò ha deciso di tornare in Italia per portare il Pisa a raggiungere la salvezza. “Ho sempre giocato in squadre che puntavano all’Europa, questa è una sfida molto importante, quello di lottare per la salvezza. Tornare ad affrontare il Napoli? Sarà speciale, quella è casa mia – ha aggiunto Albiol – . In sei anni sono migliorato come uomo e come calciatore. La gente ancora mi fa sentire il suo affetto”.

Albiol sta lavorando per raggiungere la forma fisica ottimale. “Mi sto allenando con la squadra, sono vicino al 100%. Ho bisogno di qualche settimana per raggiungere la condizione migliore ma sono a disposizione dell’allenatore. Voglio dare il meglio di me”.

Da Modric a Dzeko passando per Immobile e non solo. Tanti giocatori ‘esperti’ hanno deciso di andare (o tornare) in Italia. ” Io voglio far crescere i giovani, migliorarli. Gli errori che ho commesso nel passato possono aiutare a migliorare. La squadra? Mi piace come lavora. Sarà una stagione fatta di sofferenze ma dovremo affrontarla con la testa giusta”

Pisa, Raul Albiol: “Possiamo migliorare, la qualità c’è”

Albiol ha parlato anche del rapporto con Antonio Caracciolo, capitano del Pisa: “Lui è un giocatore importantissimo per la società. Conosce l’ambiente, sta dando tutto per la squadra. Dovremo avere tutti quanti la stessa mentalità per raggiungere l’obiettivo finale”.

La squadra è composta da diversi giovani. E Albiol ha messo gli occhi sul reparto difensivo. “Abbiamo preso solo tre gol contro squadre molto forti (Roma, Udinese e Atalanta, ndr). Possiamo migliorare, la qualità c’è. Vedasi il pareggio raccolto a Bergamo. Il Napoli? Deve migliorare in campo europeo. Questo è ciò che gli serve”.