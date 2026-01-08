Lazio, Ratkov è arrivato a Villa Mafalda per le visite mediche | FOTO E VIDEO

Le immagini dell’arrivo del nuovo attaccante della Lazio, Petar Ratkov, a Villa Mafalda per le visite mediche

Petar Ratkov è arrivato a Villa Mafalda per svolgere le visite mediche e, successivamente, iniziare la sua nuova e prima esperienza in Italia.

Il giocatore arriva dal Salisburgo e in questa stagione ha già messo a referto 9 gol in 17 partite di campionato.

Dopo le visite mediche ci sarà l’ufficialità e Ratkov sarà a disposizione di Maurizio Sarri.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @_gianlucadimarzio.com_