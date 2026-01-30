Cagliari, ecco Raterink: iniziate le visite mediche | FOTO e VIDEO
Nuovo acquisto per il Cagliari che si prepara ad accogliere Othniël Raterink dal De Graafschap: le sue prime immagini
Dopo avervi raccontato tutta la trattativa dalle sue origini, il Cagliari ha chiuso per Othniël Raterink, terzino classe 2006 in arrivo dall’Olanda, dal De Graafschap.
Sono iniziate nella mattinata di venerdì 30 gennaio le visite mediche di rito del calciatore, svolte a Roma.
Poi, dopo tutti i passaggi formali, ci saranno firma e annuncio ufficiale da parte del club.
Il calciatore olandese in questa stagione ha trovato 24 presenze, 3 gol e 4 assist tra tutte le competizioni.