Raspadori: Roma, Lazio, Napoli e tutti gli scenari

Tutti gli scenari per il futuro di Giacomo Raspadori tra permanenza all’Atletico e ritorno in Italia

Come raccontato nelle scorse ore, la Roma ha raggiunto un accordo con l’Atletico Madrid sulla base di un prestito con diritto di riscatto per Giacomo Raspadori. È un vantaggio – anche importante – ma comunque relativo.

A decidere, quindi, rimarrà comunque il giocatore. Se non darà l’ok, rimarrà in Spagna alla corte del Cholo. E, al momento, questa sarebbe proprio l’intenzione di Raspadori, che non vorrebbe andare via in quanto riterrebbe lasciare Madrid dopo soli 6 mesi una sconfitta. Deve essere proprio Simeone a comunicargli la decisione, e si tratta di uno scenario comunque improbabile.

Ma non si è mossa solo la Roma. Proprio anche il Napoli, con cui ha vinto due Scudetti, sta veramente pensando di riportarlo indietro in quanto capace di adattarsi e giocare in più ruoli, sia esterno, che trequartista e infine punta.

Gli azzurri, dunque, rimangono seriamente in corsa anche se sullo sfondo, considerando il problema del saldo zero. La Lazio, invece, è pronta a mettere sul tavolo della trattativa 20/23 milioni e quindi è una pista da non sottovalutare anche dopo l’uscita di Castellanos e la predisposizione per giocatori simili a performare sotto la guida di Sarri. Più improbabile invece la pista Galatasaray.

Tra tempistiche e possibilità: il punto su Raspadori

Alle porte, ad ogni modo, c’è l’impegno di Liga tra Atlético Madrid e Real Sociedad, in programma domenica 4 gennaio alle 21:00. A seguire, poi, la partenza per la Supercoppa che si giocherà in Arabia. Quindi due gli scenari: o l’operazione verrà chiusa a breve (improbabile), altrimenti se ne riparlerà almeno tra almeno 10 giorni.

Quel che è certo, comunque, è che Raspadori vuole arrivare pronto a marzo per i playoff di qualificazione al mondiale e in forma all’estate proprio nel caso in cui l’Italia riesca a qualificarsi. Un fattore da non sottovalutare in termini di minutaggio nella restante parte di stagione.