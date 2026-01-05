Raspadori non è ancora convinto di lasciare l’Atletico. Roma, Lazio, Napoli (e non solo) attendono: il punto

Il punto su Raspadori: piace in Italia e non solo, ma non è convinto di lasciare l’Atletico Madrid

Giacomo Raspadori continua a essere al centro delle voci di mercato per la Serie A (e non solo). Dopo aver lasciato il Napoli campione d’Italia, l’ex Sassuolo si è trasferito all’Atletico Madrid.

In questa stagione, finora, 15 presenze, 2 gol e 3 assist con i Colchoneros. È chiaro, però, che il club lo abbia messo sul mercato in uscita e quindi il giocatore valuta comunque le proposte che sono arrivate, pur non essendo convinto di andare via dalla Spagna dopo appena 6 mesi.

Il classe 2000, infatti, si trova bene all’Atleti e ha capito che Simeone sarebbe contento di una sua eventuale permanenza. Non a caso, infatti, lo ha fatto entrare in campo intorno al 70′ dell’ultima sfida contro la Real Sociedad e lo ha convocato per la Supercoppa che si giocherà in Arabia.

Allo stesso tempo, però, anche in vista delle qualificazioni mondiali ed eventualmente proprio del mondiale 2026, Raspadori valuta tutte le offerte che sono arrivate e che arriveranno. Roma, Lazio, Napoli, Atalanta e Galatasaray su tutte. Di seguito il punto nel dettaglio.

Raspadori torna in Italia? Il punto

Sono quindi ben cinque le squadre interessate al classe 2000, anche se il Gala è da considerarsi come ultima opzione, quasi da non considerare. La più interessata è la Roma, nonché l’unica società che ha già presentata un’offerta, mentre gli altri club lo seguono da molto vicino.

Da valutare, nello specifico, anche la formula dell’operazione che potrebbe essere in prestito o a titolo definitivo, oltre che la situazione in classifica della squadra in cui andrebbe a giocare. Intanto, però, non è ancora cambiato nulla e come anticipato l’Atletico partirà alle 11 di mattina del 6 gennaio per la Supercoppa, e lui vuole esserci, per giocarsi le proprie chances.

A meno di grosse sorprese in giornata, quindi, Raspadori si unirà alla trasferta araba e se ne riparlerà o dopo il 9 gennaio (l’8 c’è la semifinale con il Real), oppure addirittura il 12 gennaio, dopo la possibile finale a Jeddah contro la vincente di Barcellona-Athletic Bilbao.