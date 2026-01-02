Atlético Madrid, comunicato l’accordo con la Roma a Raspadori

L’Atlético Madrid ha comunicato a Raspadori di aver raggiunto un accordo con la Roma: il calciatore si è preso del tempo per decidere il proprio futuro

Nel pomeriggio di venerdì 2 gennaio, l’Atlético Madrid ha comunicato a Raspadori il raggiungimento di un accordo con la Roma per la cessione, definendola una “opportunità di mercato”. L’attaccante classe 2000 si è preso 3/4 giorni per decidere il proprio futuro e vuole parlare prima con Simeone per cosa ne pensa a riguardo.

La palla è quindi tra le mani dell’ex Napoli e dei suoi agenti. Ha diverse richieste, e ora vuole essere lui a decidere la destinazione e magari voler andare a titolo definitivo e non in prestito. La formula sarà quindi un tema di riflessione per Raspadori, così come il progetto tecnico che gli verrà presentato.

Come detto in precedenza, i giallorossi hanno un accordo con l’Atlético per un prestito con obbligo di riscatto a condizioni, mentre la Lazio potrebbe prenderlo anche a titolo definitivo vista la cessione di Castellanos. Nel frattempo, dalla Turchia c’è stata una richiesta di informazioni anche da parte del Galatasaray.

La prossima partita della formazione di Simeone sarà domenica, contro la Real Sociedad. Fino a quel momento non succederà nulla.