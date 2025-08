Raspadori-Atletico Madrid: contatti continui per arrivare all’intesa

Contatti continui nella trattativa Raspadori-Atletico Madrid: le ultime

Giacomo Raspadori è in uscita dal Napoli di Antonio Conte dopo una stagione 2024/2025 con 29 presenze, 6 gol e 2 assist.

A mettere nel mirino il classe 2000 ex Sassuolo, come anticipato tempo fa, è stato l’Atletico Madrid del Cholo Simeone, che ha individuato in lui il profilo adatto per rinforzare l’attacco.

La trattativa avanza a fuoco lento, ma avanza. Sono infatti continui i contatti per arrivare a un’intesa tra tutte le parti.

“Jack” lascerebbe l’Italia dopo gli anni al Sassuolo e dopo aver vinto due Scudetti con il Napoli, contribuendo con 109 presenze, 18 gol e 10 assist.