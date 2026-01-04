Le parole del dirigente dell’Atletico sul futuro di Raspadori

Il nome di Giacomo Raspadori è senza dubbio uno di quelli più al centro di questa sessione di calciomercato.

Come già raccontato, l’attaccante azzurro piace tanto in Italia a Roma, Lazio e Napoli, a cui piacerebbe portarlo in Serie A dopo aver vinto due scudetti insieme.

Prima della partita contro la Real Sociedad, Mateu Alemany, direttore dell’area professionistica maschile dell’Atletico Madrid, ha parlato così del giocatore ai microfoni di DAZN Spagna: “È normale che interessi ad altri club, ha un bagaglio importante in Italia“.

Nonostante ciò, ha aggiunto: “Però non c’è niente con nessun altro club, è un giocatore importante per la squadra“.

Atletico Madrid, 18′ più recupero per Raspadori contro la Real Sociedad

Dopo le parole del prepartita, il campo ha comunque confermato quanto detto da Alemany. Infatti, Simeone ha fatto subentrare Raspadori al 72′ della partita contro la Real Sociedad, col risultato sull’1-1. L’ex Napoli ha preso il posto di Koke, anche se non è riuscito a incidere e a cambiare le sorti della partita per i suoi.

La squadra del Cholo, infatti, non è andata oltre al pari a San Sebastián, contro una Real Sociedead in profonda crisi e a ridosso della zona retrocessione. I colchoneros sono al quarto posto in Liga a +5 sul quinto, ma sono già 11 i punti dal primo posto del Barcellona.