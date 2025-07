Juventus, sondaggio per Marcus Rashford

Come soluzione per l’attacco nella giornata di oggi, 16 luglio, la Juventus ha fatto un sondaggio per Marcus Rashford

La Juventus continua a muoversi sul calciomercato. I bianconeri nella giornata di oggi, 16 luglio, hanno fatto un sondaggio per Marcus Rashford.

Il calciatore di proprietà del Manchester United nell’ultima stagione ha giocato all’Aston Villa collezionando 2 gol e 3 assist in 10 gare di Premier League.

Più in generale il classe 1997 con i Red Devils ha preso parte a 426 gare segnando 138 gol e fornendo 77 assist.