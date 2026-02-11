Semifinali Coppa del Re, Rashford salterà Atlético Madrid-Barcellona
Marcus Rashford salterà la semifinale d’andata di Coppa del Re contro l’Atlético Madrid: il comunicato del Barcellona
Archiviato il trionfo per 3-0 contro il Maiorca, il prossimo impegno del Barcellona sarà la semifinale d’andata di Coppa del Re contro l’Atlético Madrid. Gara in programma giovedì 12 febbraio alle ore 21:00.
Partita che però dovrà fare a meno di un protagonista blaugrana, come annunciato dal Barcellona con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio profilo X.
“Il giocatore della prima squadra Marcus Rashford ha dolore al ginocchio sinistro dopo aver subito un colpo durante la partita contro il Maiorca, giocata sabato (7 febbraio, ndr) allo Spotify Camp Nou“.
“Il giocatore salterà la partita di Copa del Rey di giovedì (12 febbraio, ndr) contro l’Atlético Madrid“, si legge nella parte conclusiva dell’aggiornamento.