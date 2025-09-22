Paradosso Rashford: fa doppietta in Champions ma non gioca in campionato

Marcus Rashford nella partita contro il Getafe è stato escluso dai titolari per un ritardo: il caso

L’ex attaccante del Manchester United sta iniziando a farsi spazio all’interno del Barcellona. Complice anche l’infortunio di Yamal, l’inglese ha disputato 2 delle ultime 3 partite da titolare.

Tutte prestazioni di alto livello, soprattutto nella vittoria esterna sul Newcastle in Champions League nella quale ha realizzato una doppietta.

L’ottima prestazione in Europa, aveva convinto Flick a riproporlo titolare anche contro il Getafe ma, alla fine, Marcus Rashford si è dovuto accomodare in panchina.

L’allenatore del Barcellona, infatti, ha punito l’attaccante per essersi presentato in ritardo di due minuti a un meeting con la squadra.

Prima Raphinha poi Rashford: la regola di Flick non lascia scampo

Rashford non è il primo, e probabilmente non sarà l’ultimo, a infrangere la regola imposta da Hansi Flick. La settimana scorsa infatti, anche Raphinha venne punito e relegato alla panchina per la stessa motivazione.

L’allenatore tedesco è intransigente su questa regola imposta a tutta la squadra e chiarita sin dal suo arrivo in Spagna: chiunque arrivi in ritardo, il giorno della partita non gioca.