In piena crisi di risultati e reduce dalla sconfitta di San Siro contro il Milan, la Fiorentina si prepara per la seconda giornata di League Phase di Conference League.

I viola non hanno ancora mai vinto in campionato in questa stagione, ma almeno in Europa hanno cominciato con il piede giusto.

Dopo aver battuto i cechi del Sigma Olomuc al Franchi nella prima giornata, ora c’è la trasferta di Vienna. Calcio d’inizio alle ore 18:45.

Di seguito le scelte ufficiali di Stefano Pioli.

Rapid Vienna-Fiorentina, le formazioni ufficiali

RAPID VIENNA (4-4-2): Hedl; Demir, Ahoussou, Raux-Yao, Horn; Bolla, Amane, Seidl, Antiste; Kara, Wurmbrand. Allenatore: Stoger

A disposizione: Gartler, Goschl, Tilio, Ndzie, Gulliksen, Schaub, Auer, Brunnhofer, Weixelbraun, Haidara, Groller, Radulovic.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marì, Viti; Fortini, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Ndour, Parisi; Dzeko, Piccoli. Allenatore: Pioli.

A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Dodo, Pongracic, Ranieri, Sohm, Mandragora, Gudmundsson, Sabiri, Fazzini, Richardson, Kouadio.

Dove vedere Rapid Vienna-Fiorentina in diretta tv e streaming

La gara tra Rapid Vienna e Fiorentina, valida per la seconda giornata della League Phase di Conference League e in programma alle ore 18:45, sarà visibile in diretta su Sky Sport (e in streaming su Sky Go o Now TV).