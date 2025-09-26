Due assenze importanti per il Barcellona verso il big match contro il PSG: si fermano Raphinha e Joan Garcia. Il comunicato dei blaugrana

Due infortuni per il Barcellona a pochi giorni dal big match contro il PSG, valevole per la seconda giornata della League Phase di Champions League. Si fermano infatti Raphinha, che ha rimediato un problema al terzo bicipite femorale destro, e Joan Garcìa, che ha subito una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro.

Riguardo le condizioni del brasiliano, infatti, i blaugrana hanno comunicato: “Raphinha ha subito un infortunio al bicipite femorale della coscia destra, in particolare al terzo medio del bicipite femorale. Si prevede che rimarrà fuori gioco per circa tre settimane“.

Più gravi le condizioni del portiere, che potrebbe essere indisponibile anche per El Clasico, in programma per il 26 ottobre: “Il giocatore Joan Garcia ha subito la rottura del menisco mediale del ginocchio sinistro. Sabato verrà sottoposto a un intervento artroscopico dal Dott. Joan Carles Monllau. Si prevede che rimarrà fuori gioco per circa 4-6 settimane, a seconda del recupero“.