Dal Clásico di Spagna alla super stagione al Barcellona: Raphinha si racconta rivelando la volontà di rinnovare il contratto

Protagonista assoluto dell’edizione 2024/2025 della Champions League, il brasiliano si prepara a disputare il quarto Clásico di Spagna stagionale.

Forte dei tre successi precedenti maturati all’andata ne LaLiga e nelle due finali di Supercopa de España e di Copa del Rey, i blaugrana ospitano i blancos col chiaro obiettivo di mantenere i 4 punti di vantaggio o addirittura di allungare il distacco in classifica.

Conosce l’importanza della partita lo stesso Raphinha, che ai microfoni di Movistar Plus ha presentato Barcellona-Real dicendo: “I Clásicos si vivono come finali. Sono partite differenti, speciali, che vedono da tutto il mondo”.

“Fino al momento d’ingresso allo stadio tutto è teso. La tensione è normale in ogni incontro, però in questi casi è più intensa. Entrambe lottiamo per LaLiga. Poter giocare e segnare nel Clásico sarebbe speciale per me, ma ancora meglio sarebbe vincere“.

Le parole di Raphinha sul futuro al Barcellona

Tra i passaggi salienti dell’intervista, uno nel quale l’ala ripercorre la traiettoria dal Leeds al Barcellona. Queste le sue parole: “Pensare di raggiungere la cima del calcio senza il Barcellona è illogico. Sinceramente mi sto godendo al massimo quest’esperienza, non me l’aspettavo neanche nei sogni“.

E sul futuro ammette la volontà di sposare a lungo il progetto blaugrana: “Non mi immagino un Barcellona senza Raphinha. Cosa segue? Il mio rinnovo“.

L’esperienza di Lewandowski e i record di Neymar

Il brasiliano ha parlato anche della sensazione di indossare la fascia da capitano del Barcellona: “Mi sono emozionato molto quando l’allenatore mi ha detto che sarei stato uno dei capitani perché onestamente non me lo aspettavo. Utilizzo tutto ciò che ho appreso negli anni di carriera per provare a trasmettere i migliori consigli a Lamine Yamal”.

Infine, non dimentica la stima per due super colleghi: “È incredibile come Lewandowski sia arrivato a quest’età e come continui a performare. Sono contento di raggiungere i migliori numeri di Neymar col Barcellona. Spero di continuare a segnare e di ottenere ciò che lui ha ottenuto con questa maglia. Parlo molto con lui e seguo molti suoi consigli”.