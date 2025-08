Raphinha: “Cercherò di restare al Barcellona il più a lungo possibile”

L’entusiasmo e il desiderio di vincere la Champions con il Barcellona: le dichiarazioni di Raphinha

Raphinha ha vissuto una delle migliori stagioni della sua carriera, se non la migliore in assoluto. Tanti titoli vinti (LaLiga, la Coppa del Re e la Superecoppa Spagnola), sempre da protagonista.

Numeri incredibili, inarrivabili, che lo hanno reso un protagonista assoluto del Barcellona di Flick: 57 partite disputate, 34 reti segnate e 25 assist forniti. Ciò significa che ha contribuito attivamente alla realizzazione di un gol in 59 gare.

Ma c’è la volontà di migliorare, oltreché di vincere la Champions League. Il campione brasiliano, nel corso di un’intervista a Sport TV, ha parlato di tutto questo.

Sulla prossima stagione: “Cercherò di fare meglio dell’anno scorso. Vincere la sesta Champions League con questo club è uno dei miei sogni più grandi“.

Dal suo futuro a ter Stegen

Il calciatore brasiliano ex Leeds ha parlato anche del suo futuro: “Cercherò di restare qui il più a lungo possibile, ma sarò il primo ad andarmene quando sentirò di non dare più un contributo sufficiente”.

Chiosa finale su ter Stegen: “Se dovrebbe rimanere il primo capitano? Secondo me, sì. Da quando sono arrivato, mi ha sempre aiutato ed era già un leader. Nel calcio c’è una gerarchia che dobbiamo rispettare. Per me, anche se non è il capitano, sarà sempre una persona speciale“.