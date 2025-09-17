Il focus sul ranking UEFA, utile a capire quale Paese otterrà il quinto slot per una qualificazione extra per la prossima Champions League

Dopo l’ottimo risultato raggiunto nella stagione 2023/2024, che aveva permesso all’Italia di portare una quinta squadra in Champions League (il Bologna), è di nuovo tempo di calcoli.

Quelli che riguardano il ranking UEFA, determinante nel capire quale Nazione potrà portare una squadra in più nella massima competizione europea la prossima stagione.

“Obiettivo” che l’anno scorso non è stato raggiunto dai club italiani, che difatti in questa edizione della Champions League hanno quattro squadre (Inter, Napoli, Atalanta e Juventus).

Ma come funziona tutto questo meccanismo? E quanti punti hanno le altre partecipanti a questa speciale classifica? Di seguito tutti i dettagli.

Champions League, come funziona il ranking UEFA

I punteggi sono calcolati sommando i risultati ottenuti dalle squadre delle 10 nazioni europee partecipanti ottenuti nelle precedenti cinque stagioni, compresa quella in corso. Numeri che, logicamente, vanno in base ai risultati ottenuti nelle Coppe dalle singole formazioni (variano in base a vittorie, pareggi, sconfitte e passaggi dei turni) e che vengono divisi per il numero di partecipanti (in Italia, come detto, sono 7).

Il ranking garantisce quattro squadre in Champions League per le prime cinque formazioni in classifica. Inoltre, viene assegnata una squadra in più alle prime due nazioni presenti in questa speciale graduatoria al termine della stagione. Risultato raggiunto la scorsa stagione dall’Inghilterra (che ha avuto inoltre una sesta squadra con la vittoria del Tottenham dell’Europa League) e la Spagna, anche grazie alla vittoria del Betis sulla Fiorentina in finale di Conference League.

La classifica

Al momento, è questa la classifica aggiornata del ranking UEFA, che subirà modifiche nel corso della stagione in base ai risultati ottenuti dalle varie squadre in Europa.

INGHILTERRA 95.450 (9/9) ITALIA 84.803 (7/7) SPAGNA 79.203 (8/8) GERMANIA 74.831 (7/7) FRANCIA 67.962 (7/7) PAESI BASSI 61.866 (6/6) PORTOGALLO 57.466 (4/5) BELGIO 55.350 (3/5) TURCHIA 43.600 (3/5) REPUBBLICA CECA 40.300 (4/5)