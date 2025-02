Domenica 9 febbraio la Roma farà visita al Venezia: Claudio Ranieri ha presentato la gara in conferenza stampa

La Roma è stata eliminata dalla Coppa Italia, prendendo 3-1 contro il Milan nella sfida dei quarti di finale.

Ora, i giallorossi si apprestano a tornare in campo e lo faranno domenica 9 febbraio, nel lunch match della ventiquattresima giornata.

La squadra di Claudio Ranieri vuole dar seguito ai quattro punti conquistati nelle ultime due gare di campionato, la vittoria contro l’Udinese e il pareggio casalingo contro la capolista Napoli.

L’allenatore giallorosso ha presentato la sfida contro il Venezia in conferenza stampa.

Venezia-Roma, le parole di Claudio Ranieri

Claudio Ranieri ha commentato le operazioni di mercato: “I Friedkin hanno speso una barca di soldi. sicuramente qualcuno dice che gli hanno spesi male e posso condividere. Io non voglio fare il difensore di nessuno, hanno messo un 1,2 miliardi, forse ne dovranno mettere altrettanti per lo stadio. L’aspetto fair play finanziario è tutt’altra cosa, implica gli stipendi di tutta l’AS Roma, di tutti. Hanno un tetto e oltre non possono andare. Dobbiamo fare di necessita virtù: sono super contento perché hanno fatto di quello che potevano fare. Date tempo a questa proprietà di fare quello che hanno in mente. Da tifoso romanista me lo auguro veramente“.

Sui nuovi arrivati e il loro inserimento: “In Italia abbiamo delle difficoltà. Mi auguro che questi ragazzi si inseriscano subito. Siamo a buon punto: Rensch l’ho inserito dentro subito, vediamo ora i nuovi acquisti. Abbiamo messo su un fantastico gruppo di scouting. Mi hanno portato 4-5 nomi in base a quelle che erano le nostre possibilità. Stiamo navigando in tempesta, ma siamo solidi“. Hummels e Paredes non ci saranno a Venezia: “Gli ho dato vacanza. Non vedrete tra i convocati Hummels e Paredes, gli ho dato vacanza. Perché con De Rossi giocavano poco, con Juric poco, con me hanno giocato tanto. Sono più utili adesso a ricaricare energie nervose che stare con me a Venezia. Non saranno tra i convocati, ma non perché hanno giocato male, ma perché hanno dato tutto”, ha aggiunto Ranieri in conferenza stampa.

Claudio Ranieri ha anche parlato del rinnovo automatico di Leandro Paredes e del futuro di Tammy Abraham: “Del contratto di Paredes ne stanno parlando. Ho letto che sono scattate le clausole per un anno in più di contratto. Stamattina ho avuto mille cose da fare e non ho chiesto. Abraham era uno di questi giocatori che prendeva un ingaggio importante: c’è stato un contratto d’onore tra Roma e Milan“.

E sulla Roma ha concluso. “Teniamoci stretta questa Roma. Amiamola. Non a parole, con i fatti. Ricordate la prima intervista? Io sono anziano, ma quando ero giovane si diceva: “La Roma non si discute, si ama”. Adesso non dico che stiamo al 50%, ma forse siamo passati al 70 e 30. Si discute e poi si ama. E non è bello. Questi ragazzi stanno dando tutto. Adesso andiamo a Venezia, per voi è una partita facile ma guardatevi le ultime 9 partite del Venezia: hanno vinto, pareggiato o perso ma per un solo gol di scarto”.