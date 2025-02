Roma, Ranieri: “Non vogliamo vendere nessuno. Goglichidze? Non arriva”

Le parole di Claudio Ranieri al termine di Roma-Napoli

La Roma porta a casa un punto pesante dalla sfida contro il Napoli.

All’Olimpico finisce 1-1, con Angeliño che nel recupero risponde al vantaggio di Spinazzola.

Gli azzurri perdono l’opportunità di allungare sull’Inter, fermato sul pareggio nel derby col Milan. La Roma, invece, non perde terreno proprio dai rossoneri e continua a rimanere aggrappata alla lotta per un piazzamento europeo.

Nel post partita, Claudio Ranieri ha analizzato la serata dei suoi ai microfoni di Dazn. Di seguito le sue parole.

Roma, le parole di Ranieri

Ranieri ha iniziato parlando delle scelte di formazione fatte: “Avevamo giocato giovedì sera, dopo due giorni non puoi rimettere gli stessi perché non ne hanno più. Tutti in allenamento mi danno piena fiducia, i meccanismi sono diversi ma mi sembrava più giusto mettere 6/11 nuovi e poi cambiare nell’ultima mezz’ora. Il Napoli dei 37 gol che aveva fatto 18 erano nell’ultima mezz’ora. Era un conto che bisognava fare. Con l’Eintracht avevo messo i titolari, chi è abituato a giocare come dico io, a Udine no. Bisogna saper gestire le forze di tutti quanti“.

Per poi proseguire sugli obiettivi: “Il nostro focus è cercare di migliorarci partita dopo partita. Non possiamo prendere in giro i nostri tifosi, ma questo mi sento di poterlo promettere“.

Ranieri: “Non vogliamo vendere nessuno”

L’allenatore giallorosso ha poi continuato commentando le voci di mercato: “Se qualcuno mi avesse chiesto di andare via l’avrei accompagnato all’aeroporto. So che bisogna vendere i giornali e mettere in giro un po’ di voci di mercato, ma non vogliamo vendere nessuno”. A tal proposito, in conferenza stampa ha parlato anche di Goglichidze dell’Empoli: “Vi hanno confermato che arriva Goglichidze? Hanno confermato male, non arriva“.

Infine, ha concluso guardando alla partita di Coppa Italia col Milan: “Affrontiamo una squadra piena di talento che sappiamo cosa può fare. Noi con la nostra umiltà e la nostra voglia di far bene andremo lì a fare la nostra partita“.