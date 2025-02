Ranieri: “Sono un tifoso della Roma, e ai tifosi non piacciono le bugie”

Claudio Ranieri, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Venezia.

Si apre la domenica della 24ª giornata di Serie A, con il primo match in programma alle 12:30 allo stadio Pier Luigi Penzo.

Saranno Venezia e Roma a incrociarsi per il lunch match, con i giallorossi che cercano di continuare la striscia positiva per risalire la classifica, mentre i padroni di casa provano a lottare ancora per la salvezza.

A pochi minuti dall’inizio del match, Claudio Ranieri, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN.

Nuovi acquisti e situazione del club: le parole dell’allenatore giallorosso.

Roma, le parole di Ranieri

L’allenatore della Roma ha esordito: “Gli acquisti? Ci sono piaciuti, sennò non li avremmo presi. Gorna-Douath è un recupera palloni, è da costruire, però credo che sia un buon giocatore per la squadra”.

Sulla situazione societaria: “Sono tifoso della Roma, e credo che i tifosi amino la chiarezza. Non mi piace dire le bugie. Abbiamo fatto questo perché potevamo farlo, ci auguriamo che le nostre idee a gioco lungo facciano il loro corso”.

Sulle prestazioni: “I dati ti possono ingannare, magari fai una prestazione super e perdi. Invece quando si vince, a volte, si corre di meno. Ho potuto dare un po’ di riposo ad alcuni giocatori, è tanto importante quanto il lavoro”.