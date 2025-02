Roma, Ranieri: “Ho detto ai miei di andarsene dal campo: l’arbitro non meritava il saluto”

I commenti di Claudio Ranieri dopo Porto-Roma, gara dell’andata dei play-off di Europa League

Prosegue il cammino in Europa League della Roma, arrivata ai play-off della competizione dopo aver raggiunto il quindicesimo posto nella League Phase.

Per poter accedere agli ottavi di finale, i giallorossi dovranno prima superare il Porto di Martin Anselmi, arrivato in panchina a fine gennaio.

La gara di andata è terminata con il risultato di 1-1.

Al termine dei 90′, Claudio Ranieri ha commentato la prestazione della sua squadra nell’intervista a Sky Sport.

Le parole di Ranieri dopo Porto-Roma

L’intervista dell’allenatore è iniziata così: “Noi abbiamo fatto una partita bellissima: sono contento della prestazione dei ragazzi. Parlo con Rosetti (presidente della Commissione Arbitri della UEFA): tutto il mondo sa che lei è una persona onestissima. Come fa a mandare qui un arbitro che su 21 partite dirette e con oggi 22, la squadra fuori ha fatto solo 9 pareggi. Le altre 13 le hanno vinte la squadra di casa. Non so perché lei fa queste designazioni. L’arbitro stava aspettando qualche episodio in area di rigore per far vincere la partita a loro”.

A seguire: “Ai ragazzi ho detto di non protestare. Non è colpa dell’arbitro: è il suo lavoro ed è convinto di averlo fatto bene. Ho mandato via i giocatori dal campo perché l’arbitro non meritava il saluto. Ogni volta, ogni contatto tutti si mettono la mano sul volto e urlano: così non va bene”.

