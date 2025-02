La Roma batte il Porto e passa agli ottavi di Europa League: il commento di Claudio Ranieri al fischio finale.

La Roma supera il Porto allo Stadio Olimpico e passa agli ottavi di Europa League. Dopo essere andata in svantaggio con la rovesciata di Omorodion, la squadra di Ranieri reagisce con orgoglio.

La firma è quella di Paulo Dybala, che firma una doppietta d’autore in 4 minuti e riporta il vantaggio dalla parte giallorossa. Poi, Nicolò Pisilli chiude il match negli ultimi 10 minuti.

Ora, la Roma conoscerà il proprio destino il 21 febbraio, con il sorteggio, che deciderà chi andranno ad affrontare i giallorossi.

Al termine del match, l’allenatore giallorosso, Claudio Ranieri, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport.

Roma, le parole di Ranieri

L’allenatore giallorosso ha esordito: “Avere grandi giocatori aiuta. Avere Dybala nel tuo arco aiuta, perché oltre ad essere un giocatore straordinario è un leader, carica la squadra e dice le cose giuste, è grazie a lui che abbiamo ripreso la partita”.

Poi, ha continuato, parlando dell’atteggiamento dei suoi: “Io già non sopporto prendere gol, figuriamoci due. Alla fine vedevo i giocatori andare tutti all’attacco. Non possiamo essere nervosi all’inizio e poi per fortuna grazie a Paulo abbiamo reagito. Non dobbiamo rischiare di prendere il gol, e poi lo abbiamo preso, oltre al palo di Samu. A me piace quando si attacca, però bisogna essere razionali. Bisogna far correre chi è appena entrato, chi è fresco. Però sono contento, così come i tifosi. Sono state due partite belle, sia da loro che qui da noi la squadra ha voluto e vuole far bene”.

Infine, ha concluso: “Ci aspettavamo questo dal Porto, perché hanno grande qualità in avanti. In difesa sbagliano gli appoggi, questo lo sapevamo e per questo volevamo prenderli alti”.