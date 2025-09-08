L’intervista di Claudio Ranieri in esclusiva a Sky Sport

Claudio Ranieri, senior advisor della Roma ed ex allenatore giallorosso, è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport.

Diversi sono stati gli argomenti trattati: dai rinnovi di Pellegrini e Dybala alle operazioni di mercato, tra cui Jadon Sancho.

“Dovremo stare in regola con i conti. Vediamo come va il campionato e il percorso che facciamo: sono tutte entrate che danno un valore in più. Poi al limite dovremo vendere qualcuno. Se prendiamo il cartellino rosso e andiamo in Champions League, non ci faranno partecipare“, ha dichiarato inizialmente Ranieri.

Roma, l’intervista di Claudio Ranieri

Ranieri ha esordito: “Sancho? Era economicamente pesante, però i Friedkin pur di accontentare l’allenatore l’avrebbero fatta. Certo che c’era da vendere qualcuno, avremmo dovuto vendere un pezzo pregiato ed era difficile venderlo. Abbiamo inserito giovani nel nostro organico sperando che con il nostro allenatore vengano valorizzati”.

Su Gian Piero Gasperini: “L’antipatia c’era quando lo affrontavi. Ma quando ce l’hai a tuo favore le cose cambiano. Questo ci voleva per la piazza, sono super convinto che farà un grosso campionato“.

