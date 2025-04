Roma, la conferenza stampa di Ranieri prima del Verona

Le parole di Claudio Ranieri alla vigilia di Roma-Verona

Dopo il pareggio nel derby con la Lazio, la Roma si prepara a tornare in campo in Serie A, che non si ferma nemmeno per la settimana di Pasqua.

I giallorossi sono attesi dalla gara di sabato sera contro l’Hellas Verona, che cerca gli ultimi punti per chiudere il discorso salvezza.

La Roma però in casa è imbattuta dalla sconfitta del 2 dicembre contro l’Atalanta e deve far valere ancora una volta il fattore Olimpico per tenersi aggrappata alla corsa Champions, col quarto posto che dista 5 punti dopo gli ultimi due pareggi.

Alla vigilia della partita, Claudio Ranieri ha presentato la sfida in conferenza stampa.

Roma, le parole di Ranieri

A breve la conferenza stampa dell’allenatore giallorosso

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO