Le parole di Claudio Ranieri nella conferenza stampa alla vigilia di Porto-Roma, valida per l’andata dei play-off di Europa League

Prosegue il cammino della Roma in Europa League. I giallorossi disputeranno i play-off dopo aver concluso la cosiddetta “League Phase ” al quindicesimo posto in classifica.

Nelle prime otto partite, la formazione di Ranieri ha ottenuto 3 vittorie – contro Dynamo Kiev, Sporting Braga ed Eintracht Francoforte -, altrettanti pareggi e 2 sconfitte. Quest’ultime sono arrivate contro l’Elfsborg e l’AZ Alkmaar.

Ora, di fronte alla Roma c’è il Porto, squadra portoghese con cui si giocherà l’accesso agli ottavi di finale della competizione.

Alla vigilia dell’andata, Claudio Ranieri ha presentato la partita in conferenza stampa: le sue parole.

Le parole di Ranieri

Le prime parole dell’allenatore ai microfoni di Sky Sport: “Vogliamo cercare di tornare piano piano a quello che compete alla Roma. C’è autostima e determinazione, dobbiamo metterle in campo.

Essere più tecnici dei portoghesi? Non ci credo molto. Hanno Samu che è molto tecnico e veloce, poi un ragazzo del 2007, Mora, che è un fenomeno, fa cambiare il passo della squadra.

Io Dybala lo stimavo da quando stava a Palermo, è un giocatore immenso. Gli ho dato fiducia e se la merita, è un giocatore di un’altra categoria, che adesso riesce a giocare sempre. Io gli dico di divertirsi, è importante il bambino che hanno dentro i giocatori, perché hanno sempre amato questo gioco che poi è diventato un mestiere. Quando è stanco lo cambio, ma quando glielo chiedo poi mi dice di no”.

A seguire, Ranieri ha aggiunto: “La preparazione per queste partite è sempre molto particolare, poi torneremo alle 5 di mattina e andremo a giocare domenica a Parma. Credo che il recupero sia la cosa più importante.

Hummels e Paredes sono importanti sempre, ma a Venezia ho preferito lasciarli sgomberi da ogni pensiero di calcio, perché da quando ci sono io hanno giocato tanto e si sono allenati poco, ma lo vedi quando sono stanchi e hanno bisogno di recuperare. Paredes e Hummels sull’aereo erano titolari, poi vediamo domani sul campo.”.

Porto-Roma, le parole di Ranieri alla vigilia

L’allenatore ha parlato anche in conferenza stampa. “Il Porto ha un ottimo possesso di palla, grande qualità tecnica. Hanno giocatori interessanti, servirà una grande partita. Domani servirà essere super concentrati. Giochiamo come sappiamo, con grande intensità e naturalezza. Che sia in casa o fuori, dobbiamo giocare alla stessa maniera. Pellegrini? Con me tutti sono titolari. Soprattutto ora che giochiamo ogni tre o quattro giorni. Lorenzo è un giocatore importante e che stimo molto”.

Ranieri ha concluso. “Il Porto si trova come noi. Hanno intrapreso un rinnovo totale, sono una squadra molto giovane. Con giocatori che aggrediscono e ripartono. Sérgio Conceição (ex allenatore Porto oggi al Milan, ndr)? Ha fatto bene in Portogallo. Gli ho detto che ‘ha rimesso a posto il Milan’. Martín Anselmi ha 38 anni, gli auguro un futuro roseo e pieno di vittorie. Non magari in questa doppia sfida”.

