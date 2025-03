Roma, Ranieri: “Caso Hummels? Dovete sempre cercare una polemica”

Claudio Ranieri, allenatore della Roma (crediti foto: Domenico Bari)

Claudio Ranieri presenta l’andata degli ottavi di Europa League con l’Athletic Bilbao: la conferenza stampa dell’allenatore della Roma

Dopo aver superato il Porto ai playoff successivi alla fase campionato, la squadra giallorossa ha pescato quella basca al sorteggio degli ottavi di finale di Europa League.

Il doppio confronto avrà inizio giovedì 6 marzo con l’andata da disputare allo stadio Olimpico di Roma alle ore 21:00.

Reduci da quattro vittorie consecutive tra Serie A e coppa, Dybala e compagni affronteranno l’attuale 4ª in classifica de LaLiga.

In vista di Roma-Athletic Bilbao, Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa per presentare le sensazioni alla vigilia della partita.

Roma-Athletic Bilbao: la conferenza stampa di Ranieri

L’allenatore del club giallorosso ha esordito così ricordando Bruno Pizzul, scomparso oggi (mercoledì 5 marzo) all’età di 86 anni: “Quando ho letto la notizia mi è venuto un groppo in gola. Era una persona stupenda oltreché un ottimo giornalista, ho sempre dei bei ricordi. Quando andavamo a Udine spesso ci veniva a trovare. Mi dispiace veramente tanto”.

Poi ha così proseguito: “I ragazzi stanno bene, sono tutti arruolabili”. Su Hummels: “Ma perché si cerca sempre la polemica? Capisco quando le cose vanno male, ma ora… E’ un tedesco che è a Roma, va a vedere la città, che è la cosa più bella del mondo. Non c’è nessun caso e andiamo d’amore e d’accordo, con tutti”.

Roma, Ranieri: “Dybala deve divertirsi”

Dopodiché l’allenatore della Roma ha parlato di Dybala: “Lui deve fare alcune cose in fase difensiva… e poi divertirsi. Campioni come lui non vanno ingabbiati, ma supportati. Ha una visione completa, vede cose che gli altri non vedono. Anche Pellegrini si diverte, solo che non lo dimostra. È molto introverso e vorrei che fosse più leggero, ha qualità che pochi hanno. Domani giocherà? Farò tutte le valutazioni del caso e poi deciderò. L’esperienza conta tantissimo”.

Negli ultimi anni, la Roma in Europa ha sempre fatto bene, potrebbe essere una spinta per dare il meglio di sé anche quest’anno? Raneri risponde così: “Acqua passata, noi dobbiamo pensare al futuro”.

Ranieri ha poi analizzato gli avversari e i loro punti di forza: “Sono quarti in Liga, ben costruiti con un senso di appartenenza meraviglioso. Sono baschi o giocatori della loro cantera. Su tre milioni di persone trovano sempre qualcuno, senza mai retrocedere. Sono sulle ali dell’entusiasmo. Sarà difficile qua e difficilissima là, ma lo sarà anche per loro. Sancet? Vediamo se giocherà. Se ci sarà cercheremo di renderlo il più inoffensivo possibile. Noi proviamo sempre ad attaccare. Se gli altri sono più bravi mi piace chiudere porte e finestre, ma devono essere gli altri a dirlo. Se possibile attaccheremo noi, altrimenti ci difenderemo. Io non sono mai stato difensivo, penso sempre a come posso vincere. Mai entrato in campo per un pareggio, non firmo nulla“.