Claudio Ranieri (IMAGO)

Prima della partita contro la Cremonese, Ranieri ha parlato del momento dei giallorossi a DAZN: le sue parole

Gara molto importante per la Roma, che ospita la Cremonese e può agganciare il Napoli al terzo posto dopo la sconfitta degli azzurri. Claudio Ranieri, intervenuto ai microfoni di Dazn, ha innanzitutto parlato di Jamie Vardy, che oggi ritrova all’Olimpico: “Non ci siamo più rivisti, per cui è bello salutarlo. Ho ricordi magnifici, non ci si aspettava rendere così bene, è stato un anno travolgente”.

Il senior advisor giallorosso, parlando degli obiettivi stagionali, ha proseguito dichiarando: “La cosa importante è mettere le cose in chiaro: l’anno scorso io ho fatto 46 punti nel girone di ritorno, mi è sembrato logico non caricare di aspettative Gasperini. È logico che tutti vogliono andare in Champions, i Friedkin vogliono vincere il campionato”.

E per concludere, su Malen: “È arrivato nel momento giusto al posto giusto, e con l’allenatore giusto. C’è tanta differenza tra la Premier e il nostro campionato. Lì prendono giocatori giovanissimi a 50/60 milioni di euro e non si può competere con loro, e lui lì non riusciva a giocare con continuità. Noi ce lo teniamo stretto e gli auguriamo di continuare su questa strada“.