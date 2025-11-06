Rangers-Roma, le formazioni ufficiali

Le scelte ufficiali di formazione del match di UEFA Europa League tra i Rangers e la Roma, valido per la quarta giornata.

La Roma torna in campo in UEFA Europa League, competizione nella quale ha raccolto 3 punti nelle prime giornate grazie alla vittoria contro il Nizza.

Due sono state però le sconfitte consecutive, entrambe arrivate all’Olimpico contro Plzen e Lille, che non consentono alla Roma ulteriori passi falsi.

Gli avversari sono i Rangers, ultimi fin qui in classifica a quota 0 punti.

Le formazioni ufficiali

RANGERS (3-4-2-1): Butland; Djiga, Souttar, Aarons; Tavernier, Barron, Raskin, Meghoma; Moore, Gassama; Chermiti. Allenatore: Rohl

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Gasperini

Dove vederla in tv

Il match tra Rangers e Roma, valido per la quarta giornata di UEFA Europa League, è in programma alle ore 21:00 di giovedì 6 novembre allo stadio Ibrox di Glasgow.

La sfida sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport e in streaming su NOWTV E Sky Go.