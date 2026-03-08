Il Celtic batte i Rangers ai rigori, scontri in campo tra tifosi a fine partita: l’accaduto

Rangers Celtic, finisce la partita e si scatena il panico: ecco cosa è successo

L’Old Firm, si sa, non è una partita come le altre. La più grande rivalità del calcio scozzese, quella tra Rangers e Celtic, ha dimostrato ancora una volta di essere molto più di una semplice partita. Nella gara di Ibrox, valida per i quarti di finale di Scottish Cup, il Celtic ha eliminato i rivali ai calci di rigore, dopo lo 0-0 dei 120′ minuti di gioco.

A fine partita è subito successo di tutto: prima l’invasione dei tifosi del Celtic, che sono scesi in campo a festeggiare il passaggio in semifinale e soprattutto la vittoria nel derby. Non si sono fatti attendere quelli dei Rangers, che a loro volta hanno invaso il campo.

A quel punto è nato, proprio sul terreno di gioco, uno scontro tra tifosi, con i giocatori che stavano ancora facendo rientro negli spogliatoi.

Si è scatenata una vera e propria guerriglia, con tanto di lancio di fumogeni. Ci è voluto tempo per ristabilire l’ordine con l’intervento degli steward e della polizia.

