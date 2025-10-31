Secondo AS México sarebbe già finito il rapporto tra i Pumas e Aaron Ramsey: il motivo sarebbe legato alla scomparsa del cane del giocatore

È già finita l’esperienza in Messico di Aaron Ramsey. Secondo quanto riportato da AS México i Pumas, club in cui giocava il gallese, avrebbero deciso di terminare il contratto con il proprio calciatore.

Al centro della vicenda c’è un fatto che ha colpito l’ex Juventus (tra le altre) e la sua famiglia, ovvero la scomparsa del suo cane Halo.

Il giocatore infatti, in seguito all’incidente, avrebbe smesso di partecipare agli allenamenti della squadra, con la società messicana che si è trovata costretta a dover prendere provvedimenti.

Sempre secondo quanto riportato dal media locale, i Pumas non annunceranno ufficialmente la loro decisione fino alla conclusione del campionato attualmente in corso.

Pumas-Ramsey: è già divorzio

Ramsey sarebbe ora tornato in Europa con la propria famiglia. Intanto continuano le ricerche dell’animale domestico, con il gallese che aveva offerto a metà ottobre sui social una lauta ricompensa per chi sarebbe riuscito a ritrovare il suo cane.

Termina dopo quasi sei mesi dunque l’esperienza dell’ex Arsenal in Messico, con un periodo che non è stato proprio all’altezza delle aspettative del club.