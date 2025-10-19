Como, Ramon in campo dopo l’infortunio nel riscaldamento
Il Como fa entrare Jacobo Ramon dopo il forfait nel riscaldamento: il cambio di Fabregas.
Jacobo Ramon entra in apertura del secondo tempo per il Como, dopo aver dato forfait nel riscaldamento.
Il difensore, infatti, era stato inserito nella formazione titolare di Cesc Fabregas, ma poi, dopo un problema accusato nel prepartita, l’allenatore spagnolo ha preferito far partire Diego Carlos al suo posto.
Al termine del primo tempo, però, il Como ha optato per Ramon al posto del brasiliano, nonostante l’acciacco subito nel riscaldamento.
Il Como è in vantaggio sulla Juventus con il gol di Kempf, segnato al quarto minuto della prima frazione.