Ivan Rakitic ha annunciato il suo ritiro dal calcio

Ivan Rakitic, con un lungo video sui suoi canali social, ha annunciato il suo addio al calcio giocato

“Caro calcio, ho una lettera speciale per te”, recita così il post con il quale Ivan Rakitic ha voluto annunciare il suo ritiro al calcio giocato, sui propri canali social.

Il centrocampista croato ha pubblicato un lungo video che ripercorre tutta la sua carriera e tutti i suoi, numerosi, successi.

Dal primo contratto da professionista al Basilea, fino al ritorno in Croazia passando per i trionfi in Spagna con il Barcellona e con il Siviglia.

Rakitic ha deciso di smettere con il calcio giocato a 37 anni dopo aver trascorso la sua ultima stagione all’Hadjuk Spalato, sotto la guida del nuovo CT della Nazionale italiana, Gennaro Gattuso.

Una carriera di successi

La carriera di Rakitic è tra le più vincenti degli ultimi anni. Iniziata al Basilea, nella “sua” Svizzera e proseguita in Germania, Spagna e terminata in Corazia all’Hadjuk Spalato, dopo una brevissima parentesi araba. L’inizio in Svizzera e la fine in Croazia, rappresentano la giusta conclusione del suo cerchio. Nato a Rheinfelden da genitori croati, Rakitic ha disputato tutte le giovanili con la Nazionale svizzera, prima di passare a quella croata con la quale ha disputato anche una finale mondiale.

Ha vissuto i migliori anni della sua carriera in Spagna, tra Siviglia e Barcellona. Con i Rojiblancos ha vinto ben 2 Europa League mentre con i Blaugrana ha portato a casa ben 4 Campionati spagnoli, 4 Coppe di Spagna, 2 Supercoppe di Spagna, 1 Champions League, 1 Supercoppa Uefa e 1 Mondiale per Club. Il croato da il suo addio al calcio giocato dopo aver vinto ben 16 trofei.