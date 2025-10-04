Le parole di Ivan Rakitic, attuale direttore tecnico dell’Hajduk Spalato, a La Gazzetta dello Sport

Ivan Rakitic avrebbe potuto giocare in Italia. Il centrocampista croato, che con il Barcellona ha vinto tutto, è tornato sul suo possibile approdo alla Juventus nel corso di una lunga intervista i microfoni de La Gazzetta dello Sport: “Ronaldo mi chiamò nel 2019 per convincermi. Mi sarebbe piaciuto giocare in Serie A, è il rimpianto della mia carriera. Ho grande ammirazione per il calcio italiano e il vostro stile di vita“.

La trattativa però non si è mai concretizzata: “Un po’ per il cartellino troppo caro, un po’ perché ero comunque al Barcellona. Sono stato un uomo fortunato, ho giocato al Barça e poi sono tornato al Siviglia e all’Hajduk. Sarebbe stato affascinante, ma è stato bello anche così“.

Ora il suo connazionale e grande amico Luka Modric si sta ritagliando sempre più uno spazio da protagonista al Milan, con cui si prepara ad affrontare proprio la Juventus: “Ci siamo sentiti ieri, è molto contento, mi ha invitato a Milano. Dice che il calcio italiano è molto diverso rispetto a quello spagnolo ma si trova benissimo. Ed è molto felice anche dei suoi compagni, la sua famiglia si sta godendo questo nuovo capitolo. Per tutto questo deve ringraziare Tare: è stato lui a portarlo al Milan“.

Rakitic ha svelato il segreto dietro la carriera da leggenda dell’ex Real Madrid: “Luka è totalmente diverso dagli altri per il suo modo di vivere e lavorare. A lui piace la sua professione, lui vive per il calcio e fa tutto bene. Ha un preparatore fisico con cui lavora tutti i giorni, ma ha un’intelligenza calcistica che lo mette davanti a tutti. Ora sta meglio che mai“.

Rakitic: “Modric subito campione d’Italia? Possibile”

Secondo Ivan Rakitic il sogno Scudetto è possibile per il Milan: “Si deciderà a marzo. A me piacciono le squadre che crescono durante l’anno: non devi essere al top a novembre o febbraio, ma in primavera. Se i giocatori lo faranno, con un allenatore come Allegri che ha vinto tutto, potranno vincere“.

Sul futuro, invece: “Sto studiando management dello sport e lavoro come dt all’Hajduk. Farò anche il corso da allenatore ma credo che in futuro sarò un dirigente“. E chissà che l’inseguimento tra Rakitic e la Juventus non possa concretizzarsi dopo la carriera da calciatore del croato: “Se Chiellini avesse bisogno di una mano alla Juve…“.

“Avete un grande ct, arriverà dove volete”

Ivan Rakitic ha parlato anche di Gennaro Gattuso, lo scorso anno allenatore proprio dell’Hajduk Spalato: “Sono il suo primo fan, lo scorso anno mi ha allenato all’Hajduk“.

L’ex centrocampista di Barcellona e Siviglia si è detto sicuro riguardo la scelta di portare proprio l’ex Milan e Napoli sulla panchina dell‘Italia: “Avete un grande ct, arriverà dove tutti voi volete“.