Ragnar Ache, il Super Saiyan che sta guidando il Kaiserslautern verso la Bundes

Il Kaiserslautern, l'obiettivo Bundes e il Giappone: alla scoperta del Super Saiyan tedesco Ragnar Ache

La Germania ha trovato il suo “Super Saiyan”. E no, non stiamo parlando del nuovo Goku che ha abbandonato le 7 sfere del drago per inseguire il sogno di diventare calciatore.

Il suo nome è Ragnar Ache, è un attaccante e gioca nel Kaiserlsautern in 2.Bundesliga (la Serie B tedesca).

Il classe ’98 sta guidando la sua squadra verso una promozione in massima serie che manca ormai da oltre 10 anni. E lo sta facendo a colpi di gol e “Onde energetiche”.

Manga, anime e Kaiserslautern: nel mondo di Ragnar

Nato a Francoforte, ha vestito le maglie di Greuther Fürth e Sparta Rotterdam in Olanda, poi il Kaiserslautern nel luglio del 2023. Più che da un anime o da un manga, Ragnar sembrerebbe più un nome uscito da una saga stile “Vikings”. Il sottile filo rosso che lega Ache al “Paese del Sol Levante”, però, sembra essere piuttosto chiaro: infatti, l’attaccante non ha mai nascosto la volontà di volersi trasferire in futuro per andare a giocare in Giappone. “A 30 anni, se qualche squadra mi vorrà e mi reggeranno le gambe, vorrei farlo”.

Manga e Anime come detto sono la sua passione più grande, e come ha dichiarato più volte sta anche prendendo lezioni di giapponese dal suo compagno di squadra Daisuke Yokota. “Al momento sto cercando di imparare il loro metodo di scrittura…”

Attualmente ha messo a segno 13 gol in 21 presenze, e li ha celebrati tutti esultando come gli eroi dei suoi cartoni giapponesi preferiti. Da Toji di “Jujutsu Kaisen” passando per Hojo Tokiyuki di “The Elusive Samurai”. Ma l’esultanza che è rimasta impressa nella mente dei tifosi del Kaiserslautern è sicuramente quella con cui ha festeggiato il gol contro il Paderborn lo scorso 19 ottobre. L’abbraccio del Fritz-Walter-Stadion (lo stadio del Kaiserslautern), i sorrisi dei compagni e un’onda energetica come il più forte dei Saiyan. Così, Ragnar Ache, dovrà guidare il suo Kaiserslautern verso una Bundes che manca ormai da 13 anni.

