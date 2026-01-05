Il Pisa è in chiusura per Rafiu Durosinmi del Viktoria Plzen: ecco chi è l’attaccante nigeriano vicino ai nerazzurri

Il piano per la salvezza del Pisa inizia dalla Repubblica Ceca. La società nerazzurra sta definendo l’arrivo dell’attaccante del Viktoria Plzen Rafiu Durosinmi: nigeriano classe 2003, può giocare come ala destra, seconda punta o centravanti.

Formatosi presso le accademie della sua città natale – Unique Football Academy Lagos e Box2Box FC -, Durosinmi terminò il suo percorso di crescita nelle giovanili con la maglia del Karvina, che nel 2020 lo prelevò dalla società nigeriana e lo aggregò all’Under-19. Dopo una stagione, Rafiu venne aggregato definitivamente alla prima squadra, in cui trova spazio e continuità nella massima serie ceca. Anche se al termine della stagione il Karvina non riuscì a evitare la retrocessione, nel 2022/23 Durosinmi si trasferì in prestito al Viktoria Plzen, che non esitò a riscattarlo la stagione successiva per 850 mila euro.

Nel 2025/26, Rafiu Durosinmi ha messo a referto 11 gol in 27 presenze complessive. In Czech First League, l’attaccante nigeriano occupa la quinta posizione della classifica marcatori con 7 gol segnati in 18 presenze: una media di una rete ogni 174′.

Il Pisa, secondo peggior attacco della Serie A con soli 13 gol segnati, aveva bisogno di un innesto capace di cambiare passo. Dopo Moreo, Meister, Nzola e Tramoni, toccherà a Durosinmi provare a colmare quel vuoto realizzativo che ha segnato il girone d’andata.

Chi è Durosinmi, vicino al trasferimento al Pisa

A Rafiu Durosinmi la qualità non è mai mancata, e in casa lo avevano capito presto. I genitori non lo hanno mai spinto ad abbandonare il calcio per contribuire al bilancio familiare. Al contrario, lo hanno sempre sostenuto. “Crescere era normale e mia madre vendeva snack nella scuola che frequentavo. Non mi ha mai impedito di giocare a calcio e ho avuto il pieno sostegno della mia famiglia. Mia sorella analizza anche le mie prestazioni dopo ogni partita e mi chiedo come faccia a sapere così tanto sul calcio“, ha raccontato a UEFA TV.

Oggi possiamo dire che la fiducia riposta nel classe 2003 è stata ripagata, e il Pisa spera che possa confermarsi anche in Italia. Le statistiche totalizzate in Repubblica Ceca da Durosinmi sono incoraggianti: 10° per media tiri a partita (2,3) e 21º per tiri in porta a partita (0,8). Restano, però, alcune lacune da colmare, soprattutto in fase di finalizzazione: 1° in campionato per grandi occasioni da rete mancate (14) e 2/2 rigori sbagliati. Un aspetto su cui Gilardino sarà chiamato a lavorare per permettergli di compiere il salto di qualità.

“Voglio essere ricordato dopo il ritiro”

Rafiu Durosinmi ha iniziato da lontano, ma ha le idee chiare sul suo futuro: “Voglio diventare una leggenda del calcio. Se guardi alcuni giocatori africani come Jay Jay Okocha, Kanu Nwanakwo, Samuel Eto’o e Didier Drogba si sono fatti un nome nel calcio, e tutti parlano ancora di loro dopo il ritiro. Quindi voglio che anche il mio nome sia ricordato“.

Un obiettivo che passa inevitabilmente anche anche dal lasciare il segno nelle competizioni europee, dove ha già mostrato di sentirsi a suo agio. In questa stagione, dopo le 2 reti in 3 presenze nelle qualificazioni alla Champions League, si è confermato anche in Europa League con 2 gol in 6 apparizioni. Tra queste, figura anche la trasferta dell’Olimpico contro la Roma di Gasperini, terminata 1-2 per gli ospiti. Dopo averla vissuta da avversario con il club ceco, Durosinmi si prepara ora a tornare nella capitale con un’altra veste: quella nerazzurra.

A cura di Pietro Selvi