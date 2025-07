Il terzino brasiliano Rafinha, che in carriera ha vestito anche la maglia del Genoa, ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato

“Oggi è arrivato per me il fischio finale in campo“. Così Rafinha, terzino brasiliano che ha indossato anche la casacca del Genoa in carriera, ha annunciato il suo addio al calcio giocato.

Il brasiliano ha scritto una lunga lettera sul suo profilo Instagram, in cui ha ringraziato alcune squadre in cui ha militato e tutti i suoi compagni di avventure.

Nel post, l’ormai ex calciatore ha anche annunciato che il suo non sarà un addio definitivo.

Per Rafinha è infatti pronta una nuova avventura, ma questa volta fuori dal campo.

Rafinha, ufficiale il ritiro

Questo il saluto di Rafinha pubblicato sul suo profilo Instagram: “È giunto il momento di salutare ufficialmente il campo, e lo faccio con il cuore in pace e gratitudine. Il calcio mi ha dato tutto. Mi ha portato in Germania, mi ha reso campione della Champions League, della Libertadores, del Brasileirão… mi ha fatto conoscere persone incredibili e mi ha permesso di vivere quello che è sempre stato il mio sogno più grande. Grazie a tutte le squadre, a ogni compagno di squadra, allenatore, dipendente, tifoso… i miei più sinceri ringraziamenti. Porto con me ricordi, lezioni imparate, amicizie e una storia che racconterò per sempre con orgoglio. Oggi concludo un ciclo da giocatore. Ma il mio amore per il calcio è eterno. Un nuovo capitolo inizia nella mia vita: fuori dal campo“.

In carriera, sono stati 31 i titoli vinti dal brasiliano.