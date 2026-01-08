L’esordio in Liga a 16 anni e la chiamata del Real Madrid: Rafael Obrador, l’obiettivo del Torino

Benfica, Rafa Obrador (imago)

Alla scoperta di Rafael Obrador, terzino sinistro spagnolo classe 2004 del Benfica finito nel mirino del Torino.

Se il passato della Spagna sulla fascia sinistra è stato in buone mani con i vari Capdevila e Jordi Alba, il presente e soprattutto futuro è pronto a proseguire la tradizione in primis con la consacrazione di Alejandro Balde del Barcellona e anche con un altro talento pronto a far parlare di sé: Rafael Obrador.

Terzino sinistro classe 2004 di proprietà del Benfica, Obrador è un giocatore molto veloce, dotato di una grande tecnica e di un mancino molto educato.

Un predestinato che ha esordito in Liga a soli 16 anni quando indossava la maglia del Maiorca per poi essere acquistato nel 2020 dal Real Madrid e giocare con la squadra B, il famoso Real Madrid Castilla guidato da Raul.

Dopo essersi messo in mostra con la maglia dei Galacticos, Obrador viene acquistato dal Deportivo La Coruna con la formula del prestito dove riesce a disputare un campionato da titolare grazie alla fiducia dell’allenatore Imanol Idiakez. Una continuità che lo ha portato ad attirare le attenzioni del Benfica.

Il passaggio in Portogallo

I portoghesi lo hanno acquistato la scorsa estate con l’obiettivo di farlo crescere nella squadra B e di inserirlo man mano in prima squadra. L’esordio è arrivato in occasione della sfida casalinga contro il Tondela vinta per 3-0 dal Benfica, con Bruno Lage che ha deciso di promuoverlo titolare al posto dell’ex Roma Samuel Dahl.

È stata quella, finora, l’unica volta in cui Obrador è sceso in campo con la prima squadra. Il talento c’è, così come la fame, ecco perché lo spagnolo è a caccia di minutaggio.

La Serie A su Rafael Obrador: su di lui c’è il Torino

Rafael Obrador è finito nel mirino di diversi club, tra cui il Torino. I granata cercano l’intesa con il Benfica per una trattativa che prevede la formula del prestito con diritto di riscatto.

Marco Baroni, allenatore Torino

L’obiettivo del club è quello di mettere a disposizione di Marco Baroni un esterno in più capace di rinforzare il reparto. Obrador potrebbe rappresentare un vero e proprio colpo per il Torino, un terzino sinistro moderno dotato di grande corsa e inserimento capace anche di giocare come quinto. I due club sono a lavoro per portare lo spagnolo in Serie A, una tappa che potrebbe consacrarlo definitivamente.