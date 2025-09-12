Le parole del centrocampista francese Adrien Rabiot durante la sua presentazione al club rossonero.

Un trasferimento che è diventato realtà nelle ultime ore di mercato, un tassello molto importante per il Milan e per la stagione che verrà.

Adrien Rabiot ha firmato con i rossoneri ed è pronto a iniziare una nuova avventura in Italia dopo l’ultima recentissima con la maglia della Juventus.

Nella giornata di oggi, venerdì 12 settembre, il francese si è presentato al mondo Milan e alla stampa, raccontando le sue prime impressioni dopo alcuni giorni a Milanello.

Di seguito le sue parole durante la conferenza stampa di presentazione.

Milan, le parole di Rabiot

Il centrocampista del Milan ha aperto parlando di Max Allegri: “Abbiamo condiviso tanto. Quando è arrivato alla Juve mi sono trovato subito bene con lui. Ha un’ambizione e una voglia di vincere e la mentalità giusta. Vive di passione per il calcio ed è tutto quello che ho anche io. Anche quando è andato via dalla Juve abbiamo continuato a parlare e ci siamo visti anche fuori. prima che un grande allenatore è una grande persona, sono contento di ritrovarlo qui al Milan”.

Sul gruppo: “Una bella sensazione, è un gruppo che ha voglia di vincere. Tanti giovani che hanno voglia di imparare. c’è un bel mix tra esperienza e gioventù. mi sono trovato subito bene in allenamento. L’ambiente è bello, anche tutti quelli che stanno intorno nell’ambiente Milan. Tutti disponibili e carini con me e la mia famiglia”.

Sulla trattativa: “Si è fatto quasi alla fine del mercato. Già parlavo col mister quando è arrivato al Milan ma io ero sotto contratto al Marsiglia ed ero legato al club. Poi quando è successo ciò che è successo il mister mi ha chiamato subito e abbiamo parlato del progetto rossonero, della squadra che vuole fare lui e dell’obiettivo della Champions e del campionato”.

Sui compagni della Nazionale francese giocano o hanno giocato al Milan: “Maignan e Theo hernandez mi hanno parlato bene del club. Theo mi ha detto che è una grande famiglia, in cui la gente lavora bene. Non voglio dire che mi hanno convinto, questo è uno dei club più prestigiosi e importanti al mondo, ma è stato importante anche avere feedback di chi è già passato. Anche grazie a loro ero sicuro di fare la scelta giusta”.

Sulla scelta del Milan: “Sto facendo una bella carriera. Ho vinto tanto al Psg, alla Juve. sono uno dei francesi con più partite alla Juve. Anche al Marsiglia ho fatto un anno top. Voglio continuare ad avere questa fame di poter vincere, fare gol, assist, divertirmi e aiutare i giovani. Sono qua anche per aiutare il Milan a tornare a vincere. La scorsa è stata una stagione brutta per il Milan che merita molto di più. Voglio portare il mio carattere e la mia leadership e penso che venire qua sia la scelta giusta”.

Rabiot continua: “Può essere più importante che essere in una squadra che gioca la Champions ma sapendo di non puntare a vincerla o ad andare avanti. Ho preferito venire qua, lavorare per un anno e vivere questo progetto con il mister per poter poi lottare l’anno prossimo. Non solo per giocarla, ma per avere l’ambizione di fare qualcosa di grande”.

Sulle scelte dell’allenatore: “Titolare? non mi ha detto ancora nulla. Io ci spero, ma alla fine la decisione è sua (ride, ndr). Allegri mi ha chiamato il giorno dopo i fatti di Marsiglia”.

Su Rowe, suo compagno di squadra al Marsiglia con cui ha avuto la lite ora al Bologna: “Niente di speciale. Ci siamo anche parlati quando lui ha firmato al bologna e lui al Milan. Ci siamo scritti per augurarci il meglio e dirci che ci vedremo a san siro. sarà bello vederlo, Jonathan è un bravo ragazzo. Quello che è successo è una cosa di spogliatoio che può succedere ovunque. non ha cambiato il rapporto che ho con lui. sarò contento di rivederlo”

Sulla squadra: “Ci sono giocatori esperti e più giovani. ci sono stati tanti cambiamenti quindi non è facile creare un gruppo in così poco tempo. Cercheremo di farlo, c’è la qualità e il mister sa gestire queste cose. C’è tanto cuore, questo può anche fare la differenza. Per il resto parlerà il campo ogni settimana. Io sono fiducioso. Ci sono giocatori come Modric. Ho parlato anche con Kylian Mbappè in nazionale e mi ha parlato benissimo di Luka, ha detto che è una persona incredibile. Dovremo imparare a conoscerci per costruire questo gruppo, ma da quello che ho visto c’è serenità e tanta voglia di impegnarci”

IN AGGIORNAMENTO