Le parole del centrocampista francese in vista del match di Serie A

La sfida tra il Milan e il Como, alla fine, si giocherà in Australia. “È totalmente pazzesco”: Adrien Rabiot, centrocampista dei rossoneri, ha commentato così la decisione ai microfoni di ‘Le Figaro’.

La sfida, valida per la quinta giornata di ritorno in Serie A e in programma per il weekend tra il 7 e l’8 febbraio 2026, si giocherà più precisamente a Perth. “Ci sono accordi economici affinché il campionato abbia una certa visibilità – dice il francese – tutto questo è al di sopra di noi”.

Da Milano a Perth. Dall’Italia all’Australia. Questa sfida è destinata a entrare nella storia essendo, per l’appunto, un match di Serie A giocato all’estero.

Il classe 1995 ha aggiunto: “È pazzesco percorrere così tanti chilometri per giocare una partita fra due squadre italiane in Australia. Ma dobbiamo adattarci. Come sempre”.