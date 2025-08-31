Rabiot-Milan, aumenta la fiducia: segnali che l’intesa può essere raggiunta
Aumenta la fiducia nella trattativa che vedrebbe Adrien Rabiot vestire la maglia del Milan: le ultimissime
Milan attivissimo sul mercato per chiudere le ultime operazioni e rinforzare definitivamente la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri dopo le uscite di Jimenez e Musah.
Per il centrocampo occhi in particolare su Adrien Rabiot, in uscita dal Marsiglia di De Zerbi dopo la lite con Rowe che lo ha di fatto messo automaticamente sul mercato.
Aumenta la fiducia nella fattibilità dell’operazione, con segnali di un’ intesa che può essere raggiunta. Ore positive, dunque, sull’asse OM-Milan.
Non c’è ancora l’accordo tra le parti, ma si tratta con il giocatore e il suo entourage. Segnali positivi e si aspetta la risposta del Marsiglia all’offerta fatta. Si prova con fiducia in questa serata.