Il Milan insiste per Rabiot: valutazioni in corso su costi e commissioni
Il Milan insiste per Adrien Rabiot: il club rossonero sta verificando le cifre per la fattibilità dell’operazione.
Il Milan continua a insistere per Adrien Rabiot. Nelle ultime ore la dirigenza rossonera ha intensificato i contatti per provare a capire la reale fattibilità dell’operazione, che resta complessa soprattutto dal punto di vista economico.
Il club sta infatti lavorando a una verifica approfondita dei costi complessivi: non solo il cartellino, ma anche le richieste di ingaggio del centrocampista francese e le commissioni da corrispondere agli intermediari coinvolti.
Rabiot, che conosce già bene la Serie A dopo gli anni alla Juventus, rappresenta un profilo di grande esperienza, in grado di alzare il livello del centrocampo di Massimiliano Allegri.
Restano da capire le cifre per la fattibilità dell’operazione.