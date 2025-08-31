Questo sito contribuisce all'audience di

Milan, Rabiot sempre più vicino: accordo da formalizzare con il Marsiglia

Gianluca Di Marzio 31 Agosto 2025
rabiot-marsiglia-imago-gpo-interna
Adrien Rabiot

Adrien Rabiot è vicino al ritorno in Serie A: si può chiudere

Il Milan è sempre più vicino alla chiusura per Adrien Rabiot. I due club potranno definire l’accordo al termine della partita dell’OM.

Con il giocatore si sta lavorando all’intesa su un contratto quadriennale.

Accordo tra i due club per 10 milioni di euro, bpnus compresi, che andrà formalizzato.

Rabiot è vicino dunque al ritorno in Serie A e a ritrovare Massimiliano Allegri.

 