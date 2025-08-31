Milan, Rabiot sempre più vicino: accordo da formalizzare con il Marsiglia
Adrien Rabiot è vicino al ritorno in Serie A: si può chiudere
Il Milan è sempre più vicino alla chiusura per Adrien Rabiot. I due club potranno definire l’accordo al termine della partita dell’OM.
Con il giocatore si sta lavorando all’intesa su un contratto quadriennale.
Accordo tra i due club per 10 milioni di euro, bpnus compresi, che andrà formalizzato.
Rabiot è vicino dunque al ritorno in Serie A e a ritrovare Massimiliano Allegri.