Marsiglia, il saluto di Rabiot: “Mi avete fatto sentire come uno di voi”

Le parole del centrocampista francese dopo il suo addio al Marsiglia

Adrien Rabiot ha salutato il Marsiglia: il francese, da diversi giorni, è un nuovo giocatore del Milan. Ma il classe 1995 ha voluto mandare un messaggio ai tifosi francesi.

“Cari marsigliesi, prima di iniziare la mia nuova avventura a Milano volevo mandarvi un messaggio” ha scritto sul suo profilo Instagram. “Dal primo giorno che sono arrivato a Marignane, non avete mai dato importanza al mio passato parigino, e subito mi avete adottato come marsigliese, fino a quando sono partito”.

L’ex Juventus, infatti, ha vestito la maglia del PSG per 227 volte. “Per tutta la stagione avete incoraggiato, accompagnato, applaudito… Siete stati di costante sostegno. Ho sentito questo fervore, questa passione, questo amore per il calcio che ti incoraggia e rende Marsiglia una città e un club unico in Francia”.

Il messaggio di Rabiot si conclude citando lo stadio del Marsiglia. “Non dimenticherò mai l’atmosfera del Vélodrome. I canti, il tifo e quelle ‘braccia’”.Le gioie dei festeggiamenti e soprattutto l’indescrivibile sensazione di segnare in questo stadio… Grazie per tutto, popolo biancoblu”.