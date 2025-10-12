Rabiot assente all’allenamento pre Islanda-Francia. Deschamps: “Ha preso una botta”
Le ultime
Alla vigilia della partita della nazionale francese contro l’Islanda, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026, Adrien Rabiot non ha preso parte parte alla seduta di allenamento di domenica sera a scopo precauzionale per un colpo al polpaccio.
La conferma arriva da Didier Deschamps in conferenza stampa: “Ha preso una botta “.
Il centrocampista del Milan ha giocato titolare la partita contro l’Azerbaijan venerdì sera al Parco dei Principi.
Rabiot ha lasciato il segno con il gol del momentaneo 2-0.