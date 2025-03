Rabiot contro al Khelaifi dopo gli insulti al Parc des Princes: “La classe non si compra”

Il centrocampista francese è stato bersaglio di insulti e offese durante la gara di Ligue 1

C’era grande attesa in Francia per il ritorno al Parc des Princes di Adrien Rabiot, in occasione della gara tra Psg e Marsiglia (terminata 3-1 per la squadra di Luis Enrique). L’ex centrocampista del club parigino, oggi titolare nell’OM di De Zerbi, è stato accolto dai suoi ex tifosi con alcuni striscioni offensivi.

Nel mirino, oltre il giocatore, anche la madre-agente Véronique che presenterà una denuncia per gli striscioni e i cori offensivi nei suoi confronti e di suo figlio.

Poche ore dopo il termine della gara, Rabiot ha attaccato duramente il presidente del Psg Nasser Al-Khelaifi e i suoi ex sostenitori con queste parole sui social: “Insultare una madre e un padre defunto…Tutto deve essere pagato per un giorno. Non ti porterà in paradiso”.

L’ex Juventus ha poi proseguito: “Credimi. Nasser puoi avere tutti i soldi del mondo e anche di più. La classe non si può comprare”.

Striscioni offensivi contro la famiglia Rabiot. Véronique (la madre): “Presenterò denuncia”

Nel corso di un’intervista a Radio France, Rabiot ha annunciato che avrebbe presentato una denuncia dopo che i tifosi del PSG hanno esposto striscioni offensivi e hanno urlato insulti nei suoi confronti e nei confronti del figlio Adrien:

“Presenterò una denuncia. Non capisco perché la partita non sia stata fermata. Non capisco perché nessuno si sia indignato. Sono davvero indignata, indignata, davvero indignata per quello che si può dire, scrivere, senza che nessuno reagisca”. Queste le parole della madre nel corso di un’intervista a Radio France.

Fischi e striscioni con insulti e offese pesanti sugli spalti dello stadio: “La passione non ha età, p****a di madre in figlio”; “Lealtà per gli uomini, tradimento per le p****e. Tale madre, tale figlio!”. Oppure: “Véro, chi è il suo vero padre? Déhu, Fiorèse, Cana o Heinze?”.

I numeri di Rabiot in Ligue 1

Tornato in Ligue 1, dopo cinque stagioni nel campionato italiano con la maglia della Juventus, Rabiot è uno dei giocatori chiave nella formazione di Roberto De Zerbi, al Marsiglia. In questa stagione, il nazionale francese ha collezionato 6 gol e 3 assist in 23 partite (tra campionato e coppa).