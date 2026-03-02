Champions League (Credits: Federico Piovesan)

L’analisi sulla media punti delle squadre che sono riuscite a qualificare in Champions League nelle ultime 5 stagioni

A 10 giornate dal termine del campionato è arrivato il momento di fare qualche calcolo in vista della prossima stagione.

La lotta per riuscire a rientrare nelle prime quattro posizioni e qualificarsi dunque alla prossima Champions League è sempre più accesa.

Dopo l’Inter, capolista e attualmente a +10 dal secondo posto, troviamo 6 squadre in 12 punti. Ma quanti punti serviranno per qualificarsi alla prossima Champions League?

Ecco i dati delle ultime 5 stagioni di Serie A.

Serie A, la quota champions delle ultime stagioni

Per cercare di capire quanti punti serviranno quest’anno per rientrare nelle prime 4 e qualificarsi dunque alla prossima edizione di Champions League, abbiamo osservato l’andamento delle ultime 5 stagioni del nostro campionato. Nella passata stagione la Juventus di Tudor riuscì ad agguantare il quarto posto con 70 punti, a un solo punto dalla Roma di Claudio Ranieri che chiuse quinta.

Nella stagione 2023-2024 fu l’Atalanta ad arrivare quarta con 69 punti. In quella stagione però, l’Italia riuscì ad ottenere il primo posto nel Ranking Uefa e dunque la possibilità di ottenere un posto aggiuntivo nella massima competizione europea. A ottenerlo fu la quinta classificata, il Bologna, che ottenne 68 punti. Nelle stagioni 2022-2023 e 2021-2022 furono Milan e Juventus a raggiungere il quarto posto, entrambe con 70 punti in classifica. L’unico dato che si discosta è quello relativo alla stagione 2020-2021 quando furono di nuovo i bianconeri a qualificarsi come quarta forza, in questo caso però ottenendo 78 punti.

Pallone della Champions League (IMAGO)

Serie A, la media punti per entrare in Champions League

Ma quindi, quanti punti in media hanno fatto le squadre di Serie A per rientrare nelle prime quattro posizioni? Negli ultimi 5 anni il dato è stato di 71,4 punti. Tenendo conto di questo dato, a Milan e Napoli mancherebbero rispettivamente 14 e 18 punti per raggiungere il traguardo. Inoltre, la squadra di Allegri affronterà gli azzurri il 4 aprile, a 7 gare dal termine.

Alla Roma di Gasperini, attualmente quarta, mancherebbero esattamente 20 punti per poter ritornare a giocare in Champions League, ma sono ancora 4 gli scontri diretti da affrontare. Per Como, Juventus e Atalanta invece i numeri crescono: alla squadra di Fabregas mancherebbero 23 punti, 1 in più rispetto ai bianconeri. Addirittura 26 punti su 33 disponibili per l’Atalanta di Palladino che cercherà di lottare fino all’ultima giornata.