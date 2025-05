Juventus, Roma e Lazio ancora in corsa per un posto in Champions League: ecco tutte le combinazioni per la quarta posizione

Sta per arrivare alla conclusione uno dei campionati di Serie A più combattuti degli ultimi anni.

Arrivati all’ultima stagione, sono ancora diversi gli obiettivi ancora in palio. Dal titolo, contesto tra Napoli e Inter, alle posizioni europee fino alla zona retrocessione.

In particolare per la Champions League, sono tre le squadre in lotta per raggiungere l’ultimo posto disponibile per strappare la qualificazione.

Juventus. Roma e Lazio sfideranno rispettivamente Venezia, Torino e Genoa: queste le combinazioni che potrebbero portare le squadre al quarto posto.

Le combinazioni per andare in Champions League

Con Napoli, Inter e Atalanta già sicure di giocare in Champions League la prossima stagione, è solo uno il posto rimasto a disposizione. Slot che Juventus, Roma e Lazio si giocheranno nell’ultimo turno di campionato: queste le combinazioni in caso di vittoria, pareggio o sconfitte delle squadre per arrivare al quarto posto.

La Juventus arriva quarta a prescindere dal risultato di Roma e Lazio se vince ;

a prescindere dal risultato di Roma e Lazio ; La Juventus arriva quarta se pareggia o perde solo se anche la Roma e la Lazio non vincono;

solo se anche la Roma e la Lazio non vincono; La Roma arriva quarta solo se vince e la Juventus perde o pareggia. Non conterebbe il risultato della Lazio;

e la Juventus perde o pareggia. Non conterebbe il risultato della Lazio; La Lazio arriva quarta se vince e sia Juventus che Roma non vincono.