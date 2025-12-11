La corsa qualificazione delle italiane a 180′ dalla fine della League Phase

Cosa manca alle italiane per essere sicure della qualificazione? I calcoli secondo football meets data

A 180′ dal termine della League Phase, solo l’Arsenal di Arteta è certa al 100% della qualificazione agli ottavi di finale. E le italiane?

Atalanta e Inter – attualmente a quota 13 e 12 punti – sono ovviamente certe di rientrare tra le prime 24, ma non ancora tra le prime 8. Alla Dea, infatti, basterebbe almeno un’altra vittoria e un pareggio. La squadra di Chivu, invece, dovrà vincere entrambe le gare.

Discorsi diversi per Juventus e Napoli.

Nonostante il successo casalingo contro il Pafos, seppur molto vicina la squadra di Spalletti non è ancora certa di rientrare tra le prime 24.

Lo stesso vale per gli azzurri: la sconfitta in Portogallo ha ulteriormente complicato il cammino: ora Conte e la sua squadra non può più commettere errori.

Quanti punti servono per arrivare almeno tra le prime 24?

Basteranno 10 punti per assicurarsi il posto tra le prime 24 d’Europa, probabilmente anche 9 dovrebbero essere sufficienti.

Per qualificarsi direttamente agli ottavi di finale, invece, basteranno 17 punti. Anche se già 16 dovrebbero essere sufficienti. Insomma, gli ultimi 180′ saranno sicuramente decisivi.