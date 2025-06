Qualificazioni Mondiali, cosa succede in caso di pari punti nel girone? I criteri

I criteri per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 in caso di arrivo a pari punti nel girone

L’Italia ha iniziato nel peggiore dei modi il girone di qualificazioni al prossimo Mondiale. La sconfitta per 3-0 contro la Norvegia complica la corsa al primo posto.

Ma il cammino è ancora lungo, mancano altre 7 partite e tutto è apertissimo. Il prossimo appuntamento sarà lunedì 9 giugno contro la Moldavia al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia

Ma come funziona se due squadre arriveranno a pari punti a fine girone?

Il primo criterio che verrà preso in considerazione è quello della differenza reti, seguito dagli scontri diretti.

La classifica del girone I

Alla luce degli ultimi risultati, con Israele e Norvegia uscite vittoriose su Estonia e Italia, la classifica del Gruppo I di qualificazione è la seguente.

Norvegia 9 punti in tre partite (D.R +10)

Israele 6 punti in tre partite (D.R +1)

Estonia 3 punti in tre partite (D.R -2)

Italia 0 punti in una partita (D.R -3)

Moldavia 0 punti in due partite. (D.R -6)