Qualificazioni Mondiali, la Novergia batte 4-1 l’Estonia: playoff quasi certi per l’Italia

Norvegia

La Norvegia vince 4-1 contro l’Estonia: come cambia la situazione nel gruppo I delle qualificazioni europee al Mondiale

La Norvegia illude per 50 minuti l’Italia, poi apre i conti e dilaga: la nazionale allenata da Solbakken batte 4-1 l’Estonia nella penultima giornata delle qualificazioni al Mondiale, ipotecando il primo posto del gruppo I.

Ora per l’Italia la strada è definitivamente tracciata: infatti, in virtù del successo di Haaland e compagni, gli Azzurri dovranno quasi certamente accontentarsi del 2° posto in classifica.

Sperare in un passo falso della Norvegia non è servito: anche in caso di vittoria oggi e domenica – proprio contro i norvegesi -, a meno di successi con enorme scarto, i ragazzi di Gattuso si giocheranno l’accesso ai Mondiali passando per i playoff.

L’avversario della semifinale e dell’eventuale finale sarà noto giovedì 20 novembre, quando avrà luogo il sorteggio.